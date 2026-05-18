HOME NEWS NASIONAL

Muhadjir Effendy Bungkam Usai Diperiksa KPK Soal Korupsi Kuota Haji

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |20:21 WIB
Menteri Agama ad interim 2022, Muhadjir Effendy (foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Agama ad interim 2022, Muhadjir Effendy, selesai diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/5/2026). Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024.

Pantauan Okezone, Muhadjir keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 19.44 WIB. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji itu tampak dikawal sejumlah orang saat meninggalkan Gedung KPK.

Muhadjir mengaku dimintai keterangan terkait jabatannya saat menjadi Menteri Agama ad interim pada 2022. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail materi pemeriksaannya kepada awak media.

“Saya kan pernah menjadi ad interim Menteri Agama pada 2022. Tanyakan langsung ke penyidik saja,” ucap Muhadjir, Senin (18/5/2026).

Sebelumnya, Muhadjir sempat mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan. Namun, ia akhirnya memenuhi panggilan KPK pada Senin sore.

Muhadjir tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 17.55 WIB. Ia terlihat mengenakan batik lengan panjang lengkap dengan kopiah. Saat tiba di lokasi, Muhadjir sempat menyapa awak media sebelum menjalani pemeriksaan.

“Enggak, enggak. Kan sudah diumumkan jadwal pemeriksaan,” kata Muhadjir.

 

