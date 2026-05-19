Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KSP Ungkap Kondisi WNI Ikut Misi Kemanusiaan ke Gaza, 5 Ditangkap Israel dan 4 Lanjut Berlayar

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |20:29 WIB
KSP Ungkap Kondisi WNI Ikut Misi Kemanusiaan ke Gaza, 5 Ditangkap Israel dan 4 Lanjut Berlayar
KSP Dudung Abdurachman (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan lima warga negara Indonesia (WNI) ditangkap militer Israel di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur dari sembilan WNI yang ikut berlayar. Sementara empat lainnya tetap melanjutkan pelayaran membawa bantuan menuju Gaza, Palestina. 

Mereka diketahui tengah mengikuti misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina, lewat Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0.

“Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, dari sembilan warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi tersebut, lima warga negara Indonesia dilaporkan telah ditangkap. Sementara ada empat warga negara Indonesia lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur,” ujar Dudung di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dudung menegaskan kondisi empat WNI yang melanjutkan pelayaran menuju Gaza masih rawan. “Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat warga negara Indonesia yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan,” imbuhnya.

Dengan melihat perkembangan tersebut, kata Dudung, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul. Termasuk menyiapkan langkah antisipatif seperti penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila paspor WNI disita serta dukungan medis apabila diperlukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/18/3195147/ilustrasi_bajak_laut-fX0T_large.jpg
4 WNI Diculik Bajak Laut, Kemlu: Pelaku Diburu Pasukan AL Gabon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/01/337/2012223/dpr-diminta-bantu-bebaskan-8-abk-yang-ditahan-di-india-t3mxG2e43j.jpg
DPR Diminta Bantu Bebaskan 8 ABK yang Ditahan di India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/16/18/2005193/indonesia-apresiasi-dukungan-filipina-dalam-pembebasan-nelayan-wni-dari-abu-sayyaf-Etlxu1BaO1.jpg
Indonesia Apresiasi Dukungan Filipina dalam Pembebasan Nelayan WNI dari Abu Sayyaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/16/18/2005146/nelayan-wni-yang-dibebaskan-dari-abu-sayyaf-akan-segera-dipulangkan-bum2hJct7z.jpg
Nelayan WNI yang Dibebaskan dari Abu Sayyaf Akan Segera Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/16/18/2005123/nelayan-indonesia-yang-disandera-abu-sayyaf-tahun-lalu-dibebaskan-di-filipina-x6gDmBM2Y7.jpg
Nelayan Indonesia yang Disandera Abu Sayyaf Tahun Lalu Dibebaskan di Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/05/337/2000360/polri-telusuri-kabar-wni-disandera-abu-sayyaf-JYnPP5hIPX.jpg
Polri Telusuri Kabar WNI Disandera Abu Sayyaf
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement