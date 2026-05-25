Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakil Kepala BGN Buka Suara soal Isu Terjaring OTT Kejagung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |13:50 WIB
Wakil Kepala BGN Buka Suara soal Isu Terjaring OTT Kejagung
Wakil Kepala BGN buka suara soal isu terjaring OTT Kejagung (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya, membantah isu yang menyebut dirinya terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Bantahan itu disampaikan langsung oleh Sony saat menghadiri jumpa pers terkait kasus dugaan jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).

“Saya responsnya hari ini ada di sini bicara dengan rekan-rekan,” kata Sony di Bareskrim Polri, Senin.

Sebelumnya, beredar informasi melalui aplikasi WhatsApp yang menyebut Wakil Kepala BGN ditangkap Kejaksaan Agung pada Kamis, 21 Mei 2026. Namun, kabar tersebut langsung dibantah Kepala BGN Dadan Hindayana. Ia memastikan informasi tersebut tidak benar.

“Hoaks, 100 persen salah,” ujar Dadan saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, juga membantah adanya penangkapan tersebut.

“Gak ada,” ujarnya saat dihubungi.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189108/kpk-ETIa_large.jpg
Hari Ini KPK Umumkan Status Hukum Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189101/kpk-hoMO_large.jpg
KPK Tangkap Lima Orang saat OTT Bupati Lampung Tengah, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189109/kpk-AVm3_large.jpg
Kadernya Terjaring OTT KPK, Bahlil: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220581//wakil_kepala_bgn-4Ded_large.jpg
BGN Ungkap Marak Penipuan Jual Beli SPPG, Pelaku Dibidik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219620//mbc-Tamz_large.jpg
Ini Alasan Anggaran MBG Dipangkas Jadi Rp268 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219482//ksp_dudung-xZUf_large.jpg
Awasi MBG, KSP Dudung Bidik Oknum Jual-Titip Keuntungan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement