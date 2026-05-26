Masjid Istiqlal Apresiasi MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban

JAKARTA - Masjid Istiqlal, Jakarta mengapresiasi langkah MNC Peduli yang berpartisipasi menyalurkan hewan kurban pada momen Hari Raya Iduladha 1447 hijiriah. Hewan kurban ini nantinya akan disembelih dan dagingnya akan disalurkan kepada penerima yang berhak.

"Tentu kami mengucapkan terima kasih ya terhadap kepedulian dari MNC Peduli dan memberikan hewan kurban di Masjid Istiqlal," kata ketua panitia kurban Masjid Istiqlal, Masud Halimin kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Ia berharap, bantuan ini tidak hanya membawa keberkahan bagi penerima manfaat. Tetapi juga untuk MNC Peduli sebagai pihak yang berkurban.

"Sehingga masyarakat kita itu bisa menikmati hewan kurban dari semua pekurban yang ada dan Allah memberkahi insyaallah," sambungnya.

Masud menjelaskan, bahwa masjid Istiqlal berperan sebagai perpanjangan tangan dari pihak yang berkurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, ia juga berharap kegiatan baik dengan MNC Peduli ini bisa terus berjalan setiap tahunnya, khususnya pada momentum iduladha.

"Ya, kami berharap ini terus berjalan ya. Karena kami di sini sebagai penyambung tangan dari MNC Peduli. Apa yang ada keberkahan, keberlimpahan rezeki yang dimiliki oleh MNC Peduli, mudah-mudahan kami bisa menjadi bagian untuk menyalurkan itu," ucap dia.