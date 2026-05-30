Momen Prabowo Foto Bersama Pengawal Prancis Sebelum ke Tanah Air

PRANCIS - Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk berfoto bersama dengan para pengawalnya selama di Paris, Prancis. Momen hangat itu terjadi di Apron Bandara Orly, menjelang kepulangan Prabowo ke Tanah Air pada Jumat, 29 Mei 2026.

Dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo menghampiri para personel pengawal Prancis yang selama kunjungan kenegaraan bertugas mengawal dan memastikan kelancaran seluruh agenda di Paris.

Selanjutnya, Prabowo mengajak mereka berfoto bersama sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan profesionalisme yang telah ditunjukkan.

Senyum dan rasa hormat tampak tergambar dalam momen kebersamaan tersebut. Turut bergabung dalam sesi foto itu Menteri Urusan Frankofoni, Kemitraan Internasional, dan Warga Negara Prancis di Luar Negeri, Eléonore Caroit, yang hadir mewakili Pemerintah Prancis untuk melepas keberangkatan Presiden Prabowo.

Namun tidak hanya berfoto, Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada para pengawal Prancis.

Gestur sederhana tersebut mencerminkan karakter kepemimpinan Prabowo yang menghargai setiap bentuk pengabdian, sekaligus menunjukkan eratnya hubungan persahabatan yang terjalin selama kunjungan kenegaraan berlangsung.

Momen hangat di Bandara Orly itu menjadi penutup yang berkesan dari rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Prancis.