Arus Balik Libur Iduladha, 98 Ribu Kendaraan Kembali ke Jakarta dari Cikupa hingga Cikunir

JAKARTA - Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Widiyatmiko Nursejati menyebutkan, sebanyak 98 ribu kendaraan kembali ke Jakarta dari GT Cikupa hingga GT Cikunir. Jasa Marga mencatat arus kendaraan kembali menuju Jabodetabek masih mendominasi pergerakan lalu lintas di sejumlah ruas tol wilayah Metropolitan pada Jumat, 29 Mei 2026.

"Arus balik menuju wilayah Jabodetabek masih mendominasi pergerakan kendaraan pada periode libur panjang Hari Raya Iduladha 1447 H/2026. Tercatat sebanyak 98.231 kendaraan kembali menuju Jabodetabek melalui GT Cikupa arah Jakarta, GT Ciawi 2, dan GT Cikunir 6 atau meningkat 11,42% dibanding volume lalu lintas normal sebanyak 88.165 kendaraan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2026).

Menurutnya, peningkatan volume kendaraan terpantau melalui akses dari arah Jawa Barat, kawasan Puncak Bogor, serta Merak menuju Jakarta. Sementara itu, volume kendaraan menuju wilayah Bandung, Rancaekek, Garut, dan sekitarnya cenderung stabil dibanding kondisi normal.

"Peningkatan tertinggi tercatat di GT Cikunir 6 dengan volume lalu lintas sebanyak 12.053 kendaraan atau naik 56,78% dibanding volume lalu lintas normal sebanyak 7.688 kendaraan. Sementara itu, GT Ciawi 2 mencatat sebanyak 38.127 kendaraan atau meningkat 11,39% dibanding volume lalu lintas normal sebanyak 34.228 kendaraan," tuturnya.

Dia menerangkan, kendaraan yang kembali menuju Jakarta dari arah Merak melalui GT Cikupa arah Jakarta tercatat sebanyak 48.051 kendaraan atau meningkat 3,90% dibanding volume lalu lintas normal sebanyak 46.249 kendaraan.