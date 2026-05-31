HOME NEWS NASIONAL

Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Lontarkan Abu Vulkanik 1.300 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |08:44 WIB
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Lontarkan Abu Vulkanik 1.300 Meter
Gunung Semeru Erupsi (foto: PVMBG)
JAKARTA – Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Minggu (31/5/2026) pukul 08.16 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, tinggi kolom abu mencapai sekitar 1.300 meter di atas puncak atau sekitar 4.976 meter di atas permukaan laut (mdpl).

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi sekitar 1 menit 59 detik," tulis PVMBG.

Saat ini, Gunung Semeru berstatus Level III atau Siaga. PVMBG merekomendasikan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak," tulis PVMBG.

 


