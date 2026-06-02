Kebakaran Pasar Jiung Kemayoran, Rano Karno: 304 Bangunan Ludes!

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyambangi lokasi kebakaran di permukiman dekat kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Rano menjelaskan, 304 bangunan dan ratusan warga terdampak kebakaran.

"Berdasarkan rekapitulasi sementara, kebakaran berdampak pada hampir 304 bangunan. 354 kepala keluarga dengan total 679 jiwa terdampak," ujar Rano usai meninjau permukiman itu, Selasa (2/6/2026).

Rano merinci ada sebanyak 90 di antara ratusan warga yang terdampak merupakan balita. Namun ia memastikan tidak ada korban jiwa hingga saat ini.

"Dari jumlah tersebut terdapat 35 lansia, 90 balita, 53 anak usia SD, 60 anak usia SMP, 22 remaja SMK, serta 414 warga dewasa termasuk ibu hamil," lanjut Rano.

Rano memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah turun tangan untuk memberikan bantuan yang tersedia di Lapangan Jusuf Hamka yang hanya berjarak beberapa meter dari lokasi kejadian. Bantuan berupa pangan dan sandang serta posko pendukung juga telah tersedia.