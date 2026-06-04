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Dijadikan Tersangka Korupsi, Wamen Silmy Karim Miliki Kekayaan Fantastis Rp234,5 Miliar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |11:59 WIB
Dijadikan Tersangka Korupsi, Wamen Silmy Karim Miliki Kekayaan Fantastis Rp234,5 Miliar
Wamen Imipas Silmy Karim Miliki Kekayaan Fantastis Rp234,5 Miliar/Okezone
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JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), Kamis (4/6/2026).

Silmy tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp234.596.795.910 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 yang dilaporkan pada 14 Maret 2026.

Dalam laporan itu, total harta Silmy mencapai Rp243,59 miliar. Setelah dikurangi utang sebesar Rp8,99 miliar, kekayaan bersihnya tercatat Rp234,59 miliar.

Aset terbesar Silmy berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp184,02 miliar. Ia tercatat memiliki 11 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Selain itu, Silmy melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp8,47 miliar. Koleksi kendaraannya terdiri atas dua sepeda motor Harley-Davidson keluaran 1998 dan 2003, Jeep CJ7 tahun 1988.

 

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