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MNC Vision Network dan MNC Peduli Apresiasi Pola Belajar Modern Panti Asuhan Anak Ceria Depok

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |21:41 WIB
MNC Vision Network dan MNC Peduli Apresiasi Pola Belajar Modern Panti Asuhan Anak Ceria Depok
Chief Technology Officer DTH Business PT MNC Vision Network Tbk Ferry Aryanto menyampaikan bantuan di Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia di Depok, Jawa Barat.
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DEPOK - PT MNC Vision Network Tbk. bersama MNC Peduli memberikan apresiasi terhadap Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia di Depok, Jawa Barat. Apresiasi tersebut hadir karena pola pembelajaran modern yang sudah diterapkan kepada anak-anak meski berlokasi di tengah lingkungan yang sederhana.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Chief Technology Officer DTH Business PT MNC Vision Network Tbk., Ferry Aryanto, saat bersilaturahmi dan menyalurkan bantuan bagi 70 anak yatim piatu di panti asuhan tersebut pada Jumat (5/6/2026).

“Kita hari ini melaksanakan kegiatan berbagi dan bersilaturahmi ke Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia. Ini ada 70 anak yatim piatu di sini dan kami melihat walaupun di lingkungan yang cukup sederhana tapi juga memiliki visi yang cukup modern,” ungkap Ferry saat diwawancarai.

Bahkan, ia menyebut bahwa sebagian anak-anak di Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia sudah menguasai bahasa asing. Lebih menarik lagi, anak-anak yatim piatu di panti asuhan tersebut juga sudah banyak yang mendapat beasiswa untuk pendidikan.

“Beberapa anak juga sudah bisa menguasai bahasa asing. Selain itu juga banyak sekali yang sudah mendapat beasiswa berkat pengajaran maupun asuhan dari tim Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia,” ucap dia.

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