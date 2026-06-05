Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima Bantuan PT MNC Vision Network dan MNC Peduli, Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia Sampaikan Apresiasi

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |22:15 WIB
Terima Bantuan PT MNC Vision Network dan MNC Peduli, Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia Sampaikan Apresiasi
MNC Vision dan MNC Peduli menyalurkan bantuan bagi Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia di Depok, Jawa Barat. (Foto: Iyungrizki/IMG)
A
A
A

DEPOK - Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia di Depok, Jawa Barat menjadi salah satu lembaga yang mendapat penyaluran bantuan dari PT MNC Vision Network Tbk. bersama MNC Peduli. Hal tersebut membuat para anak yatim piatu merasa senang dan sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

Pengelola Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia, Deasy Kartika Sari, mengungkapkan rasa senang dan syukurnya dengan adanya bantuan tersebut. Bantuan yang disalurkan sendiri berupa seragam sekolah, bingkisan, serta sembako yang diperuntukkan bagi pendidikan anak-anak serta kebutuhan operasional panti asuhan.

“Masyaallah, alhamdulillah senang banget bisa dikunjungi oleh MNC Vision Network dan MNC Peduli. Semoga apa yang terjadi hari ini bisa menjadi keberkahan buat kita semua, terutama pihak MNC Vision Network dan MNC Peduli,” ungkap Deasy saat diwawancarai, Jumat (5/6/2026).

Ia menuturkan bahwa bantuan itu disalurkan secara langsung kepada 70 santri yang juga turut ditemui oleh Chief Technology Officer DTH Business PT MNC Vision Network Tbk., Ferry Aryanto.

Tidak hanya penyaluran bantuan, kehadiran PT MNC Vision Network Tbk. bersama MNC Peduli semakin terasa hangat dengan acara yang diisi oleh bincang bersama serta sesi selawat.

Ia berharap, adanya bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi keberlangsungan panti serta semakin menumbuhkan semangat anak-anak dalam belajar. Selain itu, ia juga mendoakan agar PT MNC Vision Network Tbk. bersama MNC Peduli bisa terus memberikan dampak positif dengan program serupa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/338/3222873//chief_technology_officer_dth_business_pt_mnc_vision_network_tbk_ferry_aryanto-LhOT_large.jpg
MNC Vision Network dan MNC Peduli Apresiasi Pola Belajar Modern Panti Asuhan Anak Ceria Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/338/3222870//mnc_peduli_dan_mnc_vision_menyalurkan_bantuan_bagi_anak_anak_yatim_piatu_di_panti_asuhan_anak_ceria_indonesia-xyK0_large.png
MNC Vision Network dan MNC Peduli Salurkan Bantuan di Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222171//korban_kebakaran_di_kawasan_pasar_jiung-pN6k_large.jpg
Korban Kebakaran Kemayoran Antre Bantuan MNC Peduli: Sangat Membantu Kami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222166//mnc_peduli_salurkan_bantuan-HC6s_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/25/3221577//mnc_peduli_tanam_mangrove-wdku_large.jpg
Kolaborasi MNC Peduli Tanam Mangrove di Pantai Baros untuk Kelestarian Ekosistem Pesisir Tuai Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/25/3221541//mnc_peduli_dan_next_hotel_yogyakarta_tanam_mangrove-qZ27_large.jpg
MNC Peduli Bersama Next Hotel Yogyakarta Tanam 100 Mangrove di Pantai Baros, Aksi Nyata Selamatkan Ekosistem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement