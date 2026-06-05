Terima Bantuan PT MNC Vision Network dan MNC Peduli, Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia Sampaikan Apresiasi

MNC Vision dan MNC Peduli menyalurkan bantuan bagi Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia di Depok, Jawa Barat. (Foto: Iyungrizki/IMG)

DEPOK - Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia di Depok, Jawa Barat menjadi salah satu lembaga yang mendapat penyaluran bantuan dari PT MNC Vision Network Tbk. bersama MNC Peduli. Hal tersebut membuat para anak yatim piatu merasa senang dan sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

Pengelola Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia, Deasy Kartika Sari, mengungkapkan rasa senang dan syukurnya dengan adanya bantuan tersebut. Bantuan yang disalurkan sendiri berupa seragam sekolah, bingkisan, serta sembako yang diperuntukkan bagi pendidikan anak-anak serta kebutuhan operasional panti asuhan.

“Masyaallah, alhamdulillah senang banget bisa dikunjungi oleh MNC Vision Network dan MNC Peduli. Semoga apa yang terjadi hari ini bisa menjadi keberkahan buat kita semua, terutama pihak MNC Vision Network dan MNC Peduli,” ungkap Deasy saat diwawancarai, Jumat (5/6/2026).

Ia menuturkan bahwa bantuan itu disalurkan secara langsung kepada 70 santri yang juga turut ditemui oleh Chief Technology Officer DTH Business PT MNC Vision Network Tbk., Ferry Aryanto.

Tidak hanya penyaluran bantuan, kehadiran PT MNC Vision Network Tbk. bersama MNC Peduli semakin terasa hangat dengan acara yang diisi oleh bincang bersama serta sesi selawat.

Ia berharap, adanya bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi keberlangsungan panti serta semakin menumbuhkan semangat anak-anak dalam belajar. Selain itu, ia juga mendoakan agar PT MNC Vision Network Tbk. bersama MNC Peduli bisa terus memberikan dampak positif dengan program serupa.