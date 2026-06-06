Pelaku Peneror Islah Bahrawi Tertangkap Kamera, YLBHI: Jangan Berharap Anda Tenang!

JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang turut tergabung dalam Tim Perlindungan Masyarakat Sipil memberikan pesan tegas kepada kelompok yang melakukan teror terhadap Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen akan melakukan semacam investigasi balik terhadap identitas dari para terduga pelaku yang sudah terpotret dalam bukti-bukti yang dikumpulkan.

"Jadi jangan harap teman-teman di foto tadi itu tenang hidupnya, tenang karirnya, kesatuan-kesatuannya lembaga-lembaga jangan berharap Anda tenang karena masyarakat sipil akan melakukan upaya pembukaan investigasi sebaliknya membongkar ini semua," kata Isnur di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu, (6/6/2026).

Dia pun memastikan akan membuat perkara yang menimpa Islah Bahrawi akan serupa seperti yang dialami oleh Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Dimana, dari perkara Andrie sendiri, Kepala BAIS TNI harus menempuh jalan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

"Maka di peristiwa ini kami juga akan buka siapa ini, siapa yang tanggung jawab gitu," ujarnya menegaskan.