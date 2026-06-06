Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Serahkan SK Hutan Adat, Menhut: Upaya Putus Mata Rantai Konflik

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |22:04 WIB
Serahkan SK Hutan Adat, Menhut: Upaya Putus Mata Rantai Konflik
Menhut Raja Juli menyerahkan SK HUtan Adat kepada masyakarat hutan adat.
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyerahkan surat keputusan (SK) penetapan Hutan Adat kepada masyarakat adat seluas 1.175 hektare. Pengakuan dan penetapan hutan adat ini merupakan langkah penting untuk menghadirkan keadilan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

“Apa yang kita lakukan hari ini merupakan usaha kita untuk memutus mata rantai konflik yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu,” kata Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, saat penyerahan SK Hutan Adat di Hutan Adat Kasepuhan Pasir Eurih, Sabtu (6/6/2026).

Ia menyebutkan bahwa selama ini konflik terkait kawasan hutan adat kerap muncul akibat perbedaan pandangan dalam mendefinisikan hak, pengelolaan kawasan, hingga penegakan hukum di wilayah hutan.

“Ternyata dari dulu dan terjadi di mana-mana konflik antara negara dan masyarakat dalam mendefinisikan, dalam mengelola, dalam menegakkan hukum, pemberian hak, antara negara dan masyarakat,” ujarnya.

Menhut menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pengakuan dan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat di berbagai daerah. Ia mengatakan pemerintah akan terus membuka ruang dialog guna menemukan titik temu antara regulasi negara dan kearifan lokal yang selama ini dijaga masyarakat adat.

“Saya secara pribadi sebagai Menteri Kehutanan memiliki komitmen yang siap dan oke untuk mempercepat proses penetapan masyarakat hukum adat ini. Bahkan dari perbincangan terakhir di kementerian, potensi 1,4 juta ini insyaallah bisa lebih. Makanya kita menggunakan bahasa 'lebih kurang' karena insyaallah potensinya lebih dari 1,4 juta," tuturnya.

"Ketika memang ada aturan hukum, namun lebih jauh dari legal formal tersebut adalah komunikasi dan kesepakatan yang baik antara Kementerian Kehutanan, pemerintah, dan masyarakat hukum adat,” katanya melanjutkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/337/3223021//ilustrasi-iz1H_large.jpg
Selundupkan 796 Kg Sisik Trenggiling, Nakhoda WN Vietnam Diserahkan ke Kejari Cilegon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206540//menteri_kehutanan_raja_juli_antoni-tKTX_large.jpg
Menhut: Presiden Prabowo Akan Terbitkan Inpres Selamatkan Populasi dan Habitat Gajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/340/3203015//pemerintah-cdP0_large.jpg
Pemerintah Serahkan 160 Hektar Tanah untuk Dikelola Masyarakat Banyuwangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196725//pemerintah-iKPO_large.jpg
Indonesia Resmi Gabung Koalisi Global Pasar Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194213//penyidik_kejagung_terlihat_di_kantor_kemenhut-YZV1_large.jpg
Kejagung Klarifikasi Kehadiran Penyidik di Kemenhut: Bukan Penggeledahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188846//kayu_gelondongan_hanyut_saat_banjir_sumatera-60fg_large.jpg
Kemenhut Izinkan Kayu Hanyut Dimanfaatkan untuk Pemulihan Pascabanjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement