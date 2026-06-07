Misteri Angka 6 hingga Letusan Gunung Kelud Sambut Kelahiran Bung Karno

JAKARTA – Soekarno lahir dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno bukanlah nama lahir pertamanya. Sebelum berganti nama, Soekarno memiliki nama Kusno Sosrodihardjo.

Presiden pertama Republik Indonesia, lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Kelahirannya menjadi awal dari perjalanan panjang yang mengubah sejarah bangsa Indonesia.

Semasa kecil, Kusno sering sakit-sakitan, kedua orangtuanya memutuskan mengganti namanya menjadi Soekarno, sesuai dengan kepercayaan orang Jawa. Kemudian di masa kemerdekaan orang lebih mengenalnya sebagai Bung Karno.

Dalam buku otobiografinya, seperti yang dituturkan langsung kepada Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, dikutip, Sabtu (6/6/2026), kelahiran Soekarno diceritakan dengan berbagai fenomena.

Bahkan, tentang hari kelahirannya tanggal 6 bulan 6, Soekarno memandangnya sebagai suatu pertanda yang baik.

"Ketika aku lahir, saat itu bukan hanya awal dari hari yang baru. Tetapi juga awal dari abad yang baru. Aku dilahirkan pada tahun 1901," ujar Soekarno.

"Hari lahirku ditandai oleh angka serba enam. Tanggal 6 Juni. Aku bernasib sangat baik dengan dilahirkan di bawah bintang Gemini, lambang kembar," lanjutnya.

Soekarno juga mengaitkan kelahirannya dengan letusan gunung, dalam hal ini adalah Gunung Kelud yang meletus hebat pada 22-23 Mei 1901.