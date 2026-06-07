Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Misteri Angka 6 hingga Letusan Gunung Kelud Sambut Kelahiran Bung Karno

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |05:00 WIB
Misteri Angka 6 hingga Letusan Gunung Kelud Sambut Kelahiran Bung Karno
Presiden Soekarno/ist
A
A
A

JAKARTA Soekarno lahir dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno bukanlah nama lahir pertamanya. Sebelum berganti nama, Soekarno memiliki nama Kusno Sosrodihardjo.

Presiden pertama Republik Indonesia, lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Kelahirannya menjadi awal dari perjalanan panjang yang mengubah sejarah bangsa Indonesia.

Semasa kecil, Kusno sering sakit-sakitan, kedua orangtuanya memutuskan mengganti namanya menjadi Soekarno, sesuai dengan kepercayaan orang Jawa. Kemudian di masa kemerdekaan orang lebih mengenalnya sebagai Bung Karno.

Dalam buku otobiografinya, seperti yang dituturkan langsung kepada Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, dikutip, Sabtu (6/6/2026), kelahiran Soekarno diceritakan dengan berbagai fenomena.

Bahkan, tentang hari kelahirannya tanggal 6 bulan 6, Soekarno memandangnya sebagai suatu pertanda yang baik.

"Ketika aku lahir, saat itu bukan hanya awal dari hari yang baru. Tetapi juga awal dari abad yang baru. Aku dilahirkan pada tahun 1901," ujar Soekarno.

"Hari lahirku ditandai oleh angka serba enam. Tanggal 6 Juni. Aku bernasib sangat baik dengan dilahirkan di bawah bintang Gemini, lambang kembar," lanjutnya.

Soekarno juga mengaitkan kelahirannya dengan letusan gunung, dalam hal ini adalah Gunung Kelud yang meletus hebat pada 22-23 Mei 1901.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/337/3222896//prabowo-J3Qp_large.jpg
Saat Prabowo Kenang Hari Lahir Bung Karno Lewat Potret Sang Proklamator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221739//presiden_ri_pertama_soekarno-SCJe_large.jpg
Hari Lahir Pancasila: Perjalanan Gagasan Bung Karno Menjadi Dasar Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220975//viral-S7Gq_large.jpg
Upaya Pembunuhan Soekarno saat Sholat Idul Adha, Sosoknya Terlihat Jadi Dua saat Hendak Ditembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218756//prabowo-t0zq_large.jpg
Prabowo: Bung Karno Bukan Milik Satu Partai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218705//sejarah-kQUB_large.jpg
Tangis Hatta Pecah saat Genggam Tangan Bung Karno di Saat Akhir Hayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216402//sejarah-snop_large.jpg
Bung Karno Jadi Mak Comblang, Akhiri Masa Lajang Hatta dengan Melamar Tengah Malam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement