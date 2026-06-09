Momen Pasukan Elite Kostrad Bersama Ribuan Warga Masak Besar Kuali Merah Putih di PLBN Aruk

Momen Pasukan Elite Kostrad Bersama Ribuan Warga Masak Besar

JAKARTA — Pos Lintas Batas Negara Aruk menjadi pusat kegiatan Masak Besar Kuali Merah Putih Satgas Pamtas Yon Arhanud 1/PBC/1 Kostrad TNI AD bersama Youtuber Bobon Santoso.

Kegiatan masak besar yang dipusatkan di kawasan PLBN Aruk tersebut menjadi ruang temu lintas elemen masyarakat, Forkompinda dan TNI–Polri.

Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand, menilai kegiatan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat perbatasan, baik dari sisi sosial maupun penguatan rasa cinta tanah air.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap kerja sama lintas pihak terus terjalin dan mampu memperkuat semangat persatuan serta integritas masyarakat di beranda terdepan negara,” ujar Viktorius, Selasa (9/6/2026).

Selain memasak dalam skala besar, rangkaian kegiatan sosial turut mewarnai acara, antara lain pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, dan sunatan massal bagi anak-anak.

“Kegiatan ini disambut antusias masyarakat karena memberikan manfaat langsung, sekaligus memperkuat kepedulian sosial di wilayah perbatasan.

“PLBN Aruk yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI kembali menegaskan perannya sebagai beranda terdepan NKRI,”pungkasnya.