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Taiwan Luncurkan Puluhan Rudal HIMARS ke Arah China

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |14:16 WIB
Taiwan Luncurkan Puluhan Rudal HIMARS ke Arah China
Sistem rudal HIMARS.
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TAIPEI - Taiwan telah menembakkan puluhan roket dari sistem rudal Amerika Serikat (AS) ke arah China untuk pertama kalinya. Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) buatan AS ditembakkan pada Rabu (10/6/2026) sebagai bagian dari latihan dua hari yang diadakan di sekitar kota Taichung di Taiwan tengah.

Latihan tersebut berlangsung di sepanjang garis pantai sepanjang 12 mil yang disebut "pantai merah", yaitu daerah pesisir di seluruh negeri yang dianggap sebagai tempat pendaratan paling mungkin untuk invasi China.

HIMARS adalah salah satu sistem terpenting dalam persenjataan Taiwan dan akan sangat penting dalam mempertahankan diri dari serangan Tiongkok. Militer juga menembakkan sistem roket Thunderbolt-2000 buatan dalam negeri, howitzer Paladin buatan AS, dan rudal anti-tank berpemandu.

"Latihan tembak langsung tersebut didasarkan pada skenario yang mensimulasikan pasukan amfibi musuh yang mencoba menginvasi wilayah tengah," menurut pernyataan dari Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan, sebagaimana dilansir Telegraph.

Latihan tersebut dirancang untuk "meningkatkan efektivitas pelatihan berorientasi tempur, memungkinkan para perwira dan prajurit untuk menyadari bahwa 'di mana pun adalah medan perang, dan pelatihan berlangsung terus-menerus'", demikian pernyataan tersebut.

Meskipun Taiwan telah menguji coba sistem HIMARS sebelumnya, pengujian tersebut sebelumnya hanya dilakukan dari pangkalan militer di pantai tenggara tempat roket ditembakkan ke Samudra Pasifik.

Tiga puluh dua roket yang diuji pada Rabu hanya memiliki jangkauan maksimum sekitar sembilan mil atau sekitar 14,4 km, tetapi Taiwan memiliki amunisi jarak jauh yang mampu mencapai China.

 

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Topik Artikel :
China - Taiwan himars Taiwan
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