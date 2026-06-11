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TNI Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Kapuspen: Perkuat Semangat Kebangsaan!

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |13:55 WIB
TNI Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Kapuspen: Perkuat Semangat Kebangsaan!
(Kapuspen TNI, Muhammad Nasuhi/Okezone
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JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar nonton bareng (Nobar)  pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 bersama masyarakat di satuan jajaran TNI di seluruh Indonesia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan TVRI untuk memperkuat semangat kebangsaan melalui ajang sepak bola dunia.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi strategis antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan TVRI dalam rangka membangun semangat nasionalisme, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kebersamaan melalui momentum perhelatan sepak bola dunia," kata Brigjen M Nas, Kamis (11/6/2026).

Jenderal Ahli Telik Sandi ini mengatakan, selain menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, Nobar Piala Dunia 2026 ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi kegiatan.

Dikatakannya, nobar Kebangsaan akan digelar di berbagai satuan jajaran TNI, meliputi Kodam, Koarmada, Kodal, Kodau, Koopsud, Korem, Kodim, Lanal, Lanud, Koramil hingga Posal.

 

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