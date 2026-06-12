Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Heboh! Pentagon Sempat Lockdown Usai Sensor Deteksi Antraks, Ternyata Alarm Palsu

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |12:30 WIB
Heboh! Pentagon Sempat Lockdown Usai Sensor Deteksi Antraks, Ternyata Alarm Palsu
Gedung Pentagon (foto: AP News)
A
A
A

WASHINGTON - Pentagon sempat memberlakukan perintah tetap berada di dalam ruangan (shelter in place), dan melakukan evakuasi sebagian area gedung setelah sistem sensor mendeteksi kemungkinan adanya antraks, pada Kamis 11 Juni 2026. Namun setelah dilakukan serangkaian pengujian, ancaman tersebut dipastikan tidak ada dan aktivitas kembali normal.

Insiden itu bermula ketika sistem pemantauan kualitas udara Pentagon mendeteksi adanya potensi kontaminasi yang memerlukan tindakan pencegahan. Menyusul temuan tersebut, otoritas Pentagon langsung menerapkan protokol keamanan standar untuk melindungi para pegawai dan personel yang berada di dalam gedung.

Juru bicara Pentagon, Sean Parnell mengatakan, penghuni gedung telah diberitahu mengenai potensi masalah kualitas udara dan diminta mengikuti langkah-langkah keselamatan yang ditetapkan selama proses evaluasi berlangsung.

"Pentagon memiliki sistem canggih untuk memastikan keamanan gedung dan penghuninya. Sistem tersebut mendeteksi masalah kualitas udara yang memerlukan tindakan pencegahan sampai kami mengetahui tingkat keseriusannya," kata Parnell, seperti dilansir dari bnonews, Jumat (12/6/2026).

Menurut laporan CNN yang mengutip komunikasi radio petugas tanggap darurat, dan sumber yang mengetahui insiden tersebut, respons darurat dipicu setelah sensor mendeteksi kemungkinan keberadaan antraks. Namun, sumber yang sama menyebut sistem sensor mengalami gangguan sehingga memunculkan alarm palsu.
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Virus Antraks Antraks Pentagon
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/18/3223061//ilustrasi-hUFu_large.jpg
Pentagon Naikkan Tingkat Ancaman Spionase Israel ke Status Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/18/3211416//paus_leo_xiv-N9lT_large.jpeg
Laporan: Pemerintahan Trump Ancam Gunakan Kekuatan Militer terhadap Vatikan Terkait Kritik Perang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/18/3209106//menteri_perang_amerika_serikat_pete_hegseth-lwD1_large.jpg
AS Siapkan Opsi Militer Pukulan Terakhir ke Iran, Libatkan Serangan Darat dan Pengeboman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/18/3206595//ilustrasi-u8sh_large.jpg
Bikin Bangkrut, Pentagon Ungkap AS Kuras Rp191,8 Triliun dalam Sepekan Perang Lawan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/18/3206227//ilustrasi-9rKb_large.jpg
Militer AS Ungkap Jumlah Korban dalam Perang dengan Iran, Angkanya Mencapai Ratusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/16/3205412//ilustrasi-5mCu_large.jpg
OpenAI Kehilangan 1,5 Juta Pelanggan ChatGPT dalam 48 Jam, Gara-Gara Kesepakatan dengan Pentagon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement