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Komplotan Copet Beraksi di PRJ Kemayoran, Polisi Buru Pelaku Lewat CCTV

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |21:17 WIB
Komplotan Copet Beraksi di PRJ Kemayoran, Polisi Buru Pelaku Lewat CCTV
Kasus copet (foto; freepik)
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JAKARTA – Aksi dugaan pencopetan yang terjadi di Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang diduga beraksi di tengah keramaian pengunjung.

Dalam video yang beredar di Instagram, terlihat seorang pengunjung sedang melihat-lihat tenant di area pameran. Sejumlah orang yang diduga pelaku tampak mendekati korban sebelum ponsel miliknya diduga dicuri.

Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Ardiansyah membenarkan bahwa korban telah membuat laporan polisi terkait kejadian tersebut.

“Sudah, korban membuat LP (laporan polisi) di Polres Jakarta Pusat,” kata Agung kepada wartawan, Senin (15/6/2026).

Menurut Agung, pihak kepolisian saat ini masih melakukan serangkaian penyelidikan. Polisi juga berupaya melacak keberadaan ponsel milik korban yang hilang.

“Masih dilakukan proses penyelidikan dengan upaya untuk hunting HP korban dan face recording (FR) kemiripan wajah diduga pelaku dari CCTV JIExpo,” ujarnya.

 

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