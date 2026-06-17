Aksi Buruh di Depan Menara Danareksa, Akses Medan Merdeka Selatan ke Patung Kuda Ditutup

JAKARTA - Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, ditutup pada Rabu (17/6/2026) pagi akibat adanya aksi unjuk rasa.

Pantauan Okezone di lokasi, massa yang berasal dari Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI) PT Indobuildco Unit The Sultan Hotel & Residence Jakarta mulai tiba sekitar pukul 10.30 WIB.

Setibanya di lokasi, massa langsung menuju depan Gedung Menara Danareksa. Di lokasi tersebut, massa yang kompak mengenakan kaos berwarna biru melakukan orasi secara bergantian.

Seiring berlangsungnya aksi, petugas kepolisian menutup akses Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Bundaran Patung Kuda. Kendaraan yang telanjur memasuki ruas Jalan Medan Merdeka Selatan diarahkan menuju Jalan H Agus Salim.

Sementara itu, kendaraan dari arah Bundaran Patung Kuda menuju Jalan Medan Merdeka Selatan masih dapat melintas. Namun, arus lalu lintas tampak sedikit tersendat akibat adanya konsentrasi massa di sekitar lokasi aksi.