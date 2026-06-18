Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Panas! Massa Mengamuk Lempari Anggota TNI-Polri dengan Batu dari Dalam Hotel Sultan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |11:41 WIB
Panas! Massa Mengamuk Lempari Anggota TNI-Polri dengan Batu dari Dalam Hotel Sultan
Massa Mengamuk Lempari Anggota TNI-Polri dengan Batu dari Dalam Hotel/okezone
A
A
A

JAKARTA - Eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) berujung ricuh. Aparat polisi dan TNI dilempari batu, air mineral hingga con oleh pengunjuk rasa dari dalam hotel, Kamis (18/6/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, momen itu terjadi kala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan putusan eksekusi. Setelahnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung meminta para pengunjuk rasa untuk keluar dari kawasan.

Sementara, pengunjuk rasa yang ada di mobil komando pun meminta untuk aparat dapat tenang dan tak melalukan tindakan intimidasi. Namun, Reynold meminta para pengunjuk rasa meninggalkan lokasi.

"Saya minta bapak ibu segera keluar," ujar Reynold melalui pengeras suara.

Sekadar informasi, Pengelola GBK memutuskan menutup sejumlah akses masuk hingga beberapa fasilitas publik selama satu hari penuh.

Penutupan dilakukan menyusul rencana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeksekusi pengosongan Blok 15 kawasan GBK yang selama ini ditempati Hotel Sultan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/337/3225141//viral-QqGg_large.jpg
Viral Diskusi di UGM Dibubarkan, Mahasiswa Lintas Kampus DIY: Menghambat Demokrasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/338/3225130//viral-VekK_large.jpg
Breaking News! Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, Massa Bentrok dengan TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/337/3225125//wamensesneg-Ygye_large.jpg
Eksekusi Hotel Sultan, Wamensesneg Tegaskan Presiden Ingin Tarik Aset yang Dikuasai Pihak Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/338/3225110//hotel_sultan-4okx_large.jpg
Akses Masuk ke Kawasan GBK Dibatasi Jelang Eksekusi Hotel Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/338/3225099//hotel_sultan-VS57_large.jpg
Jelang Eksekusi, Hotel Sultan Dipenuhi Spanduk Penolakan dan Kawat Berduri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/338/3225098//polri-HhZV_large.jpg
Hotel Sultan Dieksekusi Hari Ini, 3.161 Personel Gabungan Disiagakan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement