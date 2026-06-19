Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Protes Penangkapan Roy Suryo, Ahmad Khozinudin Ungkit Kasus Silfester Matutina

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |13:25 WIB
Protes Penangkapan Roy Suryo, Ahmad Khozinudin Ungkit Kasus Silfester Matutina
Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menyinggung penanganan kasus Silfester Matutina saat mengkritik penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat (19/6/2026).

Ahmad menilai terdapat ketidakadilan dalam penegakan hukum. Ia membandingkan perlakuan terhadap Roy Suryo yang masih berstatus tersangka dengan Silfester Matutina yang disebutnya telah berstatus inkrah, tetapi belum dieksekusi untuk menjalani hukuman.

"Tapi mereka bungkam saat Silfester Matutina yang sudah jelas-jelas inkrah, tidak dituntut untuk ditangkap dan ditahan," kata Ahmad kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, aparat penegak hukum seharusnya menerapkan standar yang sama dalam setiap perkara.

"Dan aparat penegak hukum di negeri ini pura-pura buta dan pura-pura tuli, tidak melihat ketidakadilan yang secara telanjang dipertontonkan kepada publik manakala ada seseorang yang sudah inkrah, sudah pasti bersalah, sudah tidak ada upaya hukum, disandingkan dengan orang yang baru berstatus tersangka, yang masih memiliki hak atas asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah, justru diperlakukan seperti seorang penjahat. Sementara yang sudah inkrah tidak diperlakukan sebagaimana mestinya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225371//joko_widodo-muAW_large.jpg
Roy Suryo Cs Ditangkap, Jokowi: Saya Akan Bawa Ijazah Asli ke Sidang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225368//joko_widodo-P8of_large.jpg
Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Begini Respons Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225366//farhat_abbas-Xg5M_large.jpg
Farhat Abbas Datangi Polda Metro, Ingin Lihat Langsung Roy Suryo Kenakan Rompi Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225359//viral-wMS6_large.jpg
Roy Suryo dan dr Tifa Ditangkap, Ade Darmawan: Sangat Wajar dan Sudah Seharusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225348//roy_suryo-1JEC_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Roy Suryo, Ditangkap Paksa Dini Hari di Bandung dan Belum Mandi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225344//viral-l7zN_large.jpg
Roy Suryo dan dr Tifa Ditangkap, Refly Harun Protes Keras!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement