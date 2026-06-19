Dokter Tifa Pakai Kursi Roda hingga Dibopong Usai Pemeriksaan di RS Polri

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait isu ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, terlihat menuju Gedung Anton Soedjarwo RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Gedung tersebut diketahui merupakan fasilitas rawat inap Rumah Sakit Polri.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Roy Suryo dan Dokter Tifa sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan selama kurang lebih dua jam di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Polri. Seusai pemeriksaan, keduanya kembali naik ke mobil Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum keduanya, Refly Harun, juga terlihat ikut naik ke mobil yang sama dari area IGD RS Polri. Namun, kondisi Dokter Tifa tampak berbeda dibandingkan saat tiba di lokasi. Ia terlihat lebih lemas dan harus menggunakan kursi roda.

Bahkan saat hendak menaiki mobil tahanan, Dokter Tifa terpaksa dibopong. Setelah berada di dalam kendaraan, ia juga terlihat menyandarkan tubuhnya di bahu seorang perempuan.