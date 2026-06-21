PM Inggris Keir Starmer Dilaporkan Akan Mengundurkan Diri pada Senin

LONDON - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer diperkirakan akan mengundurkan diri pada Senin (22/6/2026) dan menetapkan jadwal pengunduran dirinya, menurut sebuah laporan media pada Sabtu (20/6/2026).

Laporan surat kabar Observer mengatakan bahwa Starmer telah sampai pada kesimpulan bahwa posisinya sebagai Perdana Menteri tidak lagi dapat dipertahankan setelah berbicara dengan para menteri kabinet, penasihat, donatur, dan pemimpin serikat pekerja. Percakapan-percakapan ini diyakini telah memainkan peran kunci dalam membentuk proses pengambilan keputusannya, karena kekhawatiran dilaporkan meningkat mengenai stabilitas kepemimpinan dan tekanan politik internal di dalam Partai Buruh.

Menurut laporan tersebut, Starmer sedang membahas masalah ini dengan istrinya di kediaman pedesaannya di Chequers sebelum membuat keputusan akhir. Laporan itu juga menambahkan bahwa tokoh-tokoh senior Partai Buruh mengharapkan pernyataan yang jelas tentang masa depannya paling cepat pada Senin.

Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Downing Street, laporan Observer menunjukkan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk pengumuman politik besar yang dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam kepemimpinan Inggris dan memicu transisi politik yang lebih luas di dalam Partai Buruh. Namun, sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada Reuters bahwa Starmer tetap fokus pada pekerjaannya dan merujuk pada pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah ia buat mengenai hal tersebut.

Starmer pada Jumat (19/6/2026) mengatakan bahwa ia akan melawan tantangan apa pun, yang diperkirakan akan datang dari Andy Burnham, yang baru-baru ini memenangkan kursi parlemen. “Saya tidak akan mundur,” katanya.