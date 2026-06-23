PM Inggris Keir Starmer Umumkan Pengunduran Diri

LONDON - Keir Starmer pada Senin (22/6/2026) telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Buruh dan mundur sebagai Perdana Menteri Inggris. Langkah ini diambil Starmer setelah berminggu-minggu spekulasi yang meningkat di tengah penurunan angka jajak pendapat dan meningkatnya keresahan di dalam Partai Buruh yang berkuasa.

Ia mengatakan telah memberi tahu Raja Charles tentang keputusannya dan bahwa ia akan tetap menjabat sebagai perdana menteri hingga kontes untuk menggantikannya selesai, yang menurutnya paling lambat pada September.

Suara Starmer yang emosional terdengar bergetar saat ia berterima kasih kepada istrinya, Victoria, dan anak-anak mereka di akhir pidatongya yang singkat.

Ia menjadi Perdana Menteri Inggris keenam yang meninggalkan jabatannya hanya dalam 10 tahun terakhir.

Meskipun Starmer berulang kali menegaskan bahwa ia akan melawan setiap tantangan terhadap kepemimpinannya, tekanan terhadapnya meningkat pekan lalu ketika Andy Burnham, Wali Kota wilayah Greater Manchester di barat laut Inggris, kembali secara dramatis ke Parlemen. Burnham merupakan penantang kuat yang akan menyiapkan kontes untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Buruh dari Starmer dan menjadi Perdana Menteri Inggris.

Tak lama setelah pidato Starmer, Burnham mengonfirmasi bahwa ia akan mengajukan namanya dalam kontes kepemimpinan apa pun. Berdasarkan sistem parlementer Inggris, siapa pun yang ditunjuk sebagai pemimpin Partai Buruh berikutnya secara otomatis akan menjadi perdana menteri baru sebagai pemimpin partai terbesar.

Penurunan popularitas Starmer sangat mencolok, terutama mengingat kemenangan besar partai dalam pemilihan umum Juli 2024, yang membawa Partai Buruh berkuasa untuk pertama kalinya sejak 2010. Jika dilihat ke belakang, kemenangan itu lebih merupakan hasil dari ketidakpopuleran pemerintahan Konservatif yang digantikannya daripada dukungan besar untuk Partai Buruh atau untuk Starmer sendiri.