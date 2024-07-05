Mengenal PM Baru Inggris Keir Starmer, Lahir dari Keluarga Kerah Biru hingga Dijuluki Pengacara Kidal

PARTAI BURUH menang telak dalam Pemilihan Umum Inggris, dan menjadikan Keir Starmer perdana menteri Partai Buruh pertama di negara itu dalam 14 tahun. Kemenangan Starmer menandai kebangkitan politik yang luar biasa bagi mantan pengacara hak asasi manusia, dan kepala jaksa penuntut itu, yang pertama kali terpilih sebagai anggota parlemen pada tahun 2015.

Selalu berpenampilan rapi, dengan rambut beruban yang disisir rapi, ekspresi tegas dan suara tidak memihak, Starmer yang berusia 61 tahun adalah orang yang berbeda dalam politik Inggris, dibandingkan dengan rekan-rekannya dan pendahulunya dari Partai Konservatif.

Jauh dari kelakuan orang-orang seperti Boris Johnson, Liz Truss, Jeremy Corbyn, dan Nigel Farage – yang kariernya dipenuhi kontroversi dan skandal – pemimpin Partai Buruh ini menonjol karena kemampuannya untuk tidak menonjolkan diri. Faktanya, hanya sedikit yang diketahui tentang penghuni baru 10 Downing Street.





Seorang Ksatria yang Sederhana

Sir Keir – dia sendiri jarang menggunakan gelar kehormatan – dianugerahi gelar ksatria pada tahun 2014 atas jasanya terhadap “hukum dan peradilan pidana”.

Starmer berasal dari latar belakang sederhana. Lahir dari orang tua kerah biru pada tahun 1962, Starmer diberi nama setelah Keir Hardie, pendiri Partai Buruh yang orang tuanya adalah pendukung setianya, dan dibesarkan di sebuah kota kecil di Surrey.

“Ayah saya adalah seorang pembuat perkakas dan bekerja di pabrik sepanjang hidupnya, dan ibu saya adalah seorang perawat,” Starmer sering menyatakan dalam pidatonya, yang dikutip dari france24.com.