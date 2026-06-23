Pelaku Penyiksaan Sadis Perempuan di Bandung Tertangkap, DPR: Harus Dihukum Setimpal!

JAKARTA - Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) berhasil menangkap Taufik Hidayat (TH). Taufik Hidayat merupakan terduga pelaku penyekapan disertai penganiayaan sadis terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung.

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II, Rajiv meminta proses penegakan hukum terhadap Taufik Hidayat berjalan hingga tuntas. Jika terbukti bersalah, ditegaskan Rajiv, maka pelaku harus dihukum setimpal untuk memberikan efek jera.

"Setelah pelaku berhasil ditangkap, langkah berikutnya adalah memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas. Apabila terbukti bersalah, pelaku harus menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bahwa tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan untuk lolos dari pertanggungjawaban hukum," kata Rajiv melalui keterangan resminya, Selasa (23/6/2026).

Dalam kesempatan ini, Rajiv juga mengapresiasi langkah cepat dan kerja keras jajaran Polda Jabar. Menurut Rajiv, keberhasilan penangkapan Taufik di Majalaya Kabupaten Bandung, merupakan kabar yang melegakan sekaligus menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan.

"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras hingga berhasil menangkap pelaku. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ungkapnya.