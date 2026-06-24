Canda Prabowo ke Sherly Tjoanda, Bak Pemenang Piala Citra Usai Dapat Sorakan Riuh

Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda (Foto: Binti M/Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengabsen satu per satu pejabat yang hadir dalam acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Masyarakat Gorontalo pun bersorak riuh saat Presiden Prabowo menyebut nama Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda.

Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo mulanya memanggil nama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Prabowo menyebut Gusnar merupakan sosok yang memimpin Provinsi Gorontalo.

Kemudian, Prabowo memanggil nama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus.

Selanjutnya, Prabowo menyebut nama Sherly Tjoanda. Masyarakat Gorontalo seketika bersorak kencang meski Sherly bukan kepala daerah mereka. "Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda," ujar Prabowo yang langsung tersenyum mendengar sorakan masyarakat.

Setelah menunggu sorakan tersebut mereda, Prabowo melanjutkan sambutannya. Sherly pun berdiri sambil tersenyum lebar saat namanya dipanggil Prabowo dan mendapat sambutan hangat dari warga Gorontalo.

"Seperti pemenang Piala Citra," ucap Prabowo yang disambut tawa hadirin.

(Arief Setyadi )

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