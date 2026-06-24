Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Canda Prabowo ke Sherly Tjoanda, Bak Pemenang Piala Citra Usai Dapat Sorakan Riuh

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |12:14 WIB
Canda Prabowo ke Sherly Tjoanda, Bak Pemenang Piala Citra Usai Dapat Sorakan Riuh
Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengabsen satu per satu pejabat yang hadir dalam acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Masyarakat Gorontalo pun bersorak riuh saat Presiden Prabowo menyebut nama Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda.

Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo mulanya memanggil nama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Prabowo menyebut Gusnar merupakan sosok yang memimpin Provinsi Gorontalo.

Kemudian, Prabowo memanggil nama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus.

Selanjutnya, Prabowo menyebut nama Sherly Tjoanda. Masyarakat Gorontalo seketika bersorak kencang meski Sherly bukan kepala daerah mereka. "Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda," ujar Prabowo yang langsung tersenyum mendengar sorakan masyarakat.

Setelah menunggu sorakan tersebut mereda, Prabowo melanjutkan sambutannya. Sherly pun berdiri sambil tersenyum lebar saat namanya dipanggil Prabowo dan mendapat sambutan hangat dari warga Gorontalo.

"Seperti pemenang Piala Citra," ucap Prabowo yang disambut tawa hadirin.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226258/prabowo-1ClS_large.jpg
Lagi, Prabowo Lontarkan Kelakar soal Panglima TNI dan Kapolri: Susah Kalau Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226248/prabowo_subianto-hu7A_large.jpg
Prabowo Dapat Penghargaan Adhi Bhakti Tani Nelayan Maha Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226246/prabowo-hdmZ_large.jpg
Prabowo Pakai Peci Karanji Hadiri Pekan Petani dan Nelayan di Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226239/prabowo-Ssg8_large.jpg
Prabowo ke Gorontalo Hadiri Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/337/3225966/mendiktisaintek-CEoj_large.jpg
Prabowo Gandeng Imperial College London Bangun 10 Universitas Kedokteran di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/337/3225906/prabowo-t09U_large.jpg
Breaking News! Prabowo Resmi Teken UU Polri, Ini Isi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement