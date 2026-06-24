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Diperiksa Lagi soal Kuota Haji, Eks Dirjen PHU: Diminta Keterangan Saja

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |20:05 WIB
Diperiksa Lagi soal Kuota Haji, Eks Dirjen PHU: Diminta Keterangan Saja
Eks Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief (foto: Okezone)
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JAKARTA – Eks Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Hilman yang mengenakan kemeja krem dan membawa tas berwarna cokelat terlihat keluar dari gedung KPK sekitar pukul 16.27 WIB.

Ia enggan mengungkapkan secara rinci materi pemeriksaan yang dijalaninya. Menurut Hilman, pertanyaan penyidik tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya.

"Ya sama seperti sebelumnya, diminta keterangan saja," kata Hilman kepada wartawan.

Dalam pemeriksaan tersebut, Hilman membantah dikonfirmasi terkait dugaan penerimaan uang sebesar 5.000 dolar AS dan 16.000 riyal Saudi dari salah satu tersangka dalam perkara tersebut.

"Enggak (dikonfirmasi soal uang), ya informasi biasa saja, kebijakan, informasi biasa saja soal kebijakan," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
KPK Kuota Haji Korupsi Haji
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