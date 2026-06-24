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Momen Riuh Ribuan Orang Teriakkan Nama Seskab Teddy Depan Prabowo di Gorontalo

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |19:15 WIB
Momen Riuh Ribuan Orang Teriakkan Nama Seskab Teddy Depan Prabowo di Gorontalo
Seskab Teddy Indra Wijaya (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
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JAKARTA - Suasana kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Gorontalo berlangsung meriah. Ada momen menarik dalam kunjungan tersebut ketika ribuan warga yang hadir di Gedung Olahraga (GOR) David-Tony, Kabupaten Gorontalo, ramai-ramai meneriakkan nama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Sorakan warga yang memanggil nama Teddy terdengar menggema di tengah acara yang dihadiri langsung Prabowo. Teriakan tersebut bahkan menarik perhatian Prabowo yang kemudian memberikan respons dengan gaya santai dan penuh canda di hadapan masyarakat.

Momen itu terjadi saat Prabowo berada di atas panggung untuk menyampaikan sambutan sekaligus menyapa para pejabat dan tokoh daerah yang hadir. Di tengah pidatonya, perhatian warga yang memenuhi area GOR justru tertuju kepada sosok Teddy yang berada tidak jauh dari panggung utama.

Ribuan masyarakat yang hadir, mulai dari kalangan muda hingga ibu-ibu, langsung membuat suasana semakin ramai dengan seruan berulang, “Teddy! Teddy! Mayor Teddy!”. Suara tersebut membuat Prabowo ikut menanggapi antusiasme warga Gorontalo.

"Eh, kalian ini cari siapa? Oh, Teddy? Mana dia? Teddy, sini kamu, dipanggil rakyat ini," ujar Presiden Prabowo sambil bergurau seperti dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (24/6/2026).

Pernyataan tersebut langsung disambut sorakan dan tawa dari masyarakat yang memenuhi lokasi acara. Sementara Teddy yang mendengar panggilan presiden langsung maju mendekati panggung dari area belakang.

Ia kemudian menyapa warga dengan memberikan hormat, tersenyum, serta melambaikan tangan ke arah masyarakat yang semakin antusias.

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