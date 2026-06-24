Polisi Sikat Judi Berkedok Arena Game, 69 Orang Ditetapkan Tersangka

JAKARTA – Polda Metro Jaya telah menetapkan 69 orang sebagai tersangka, dalam kasus dugaan perjudian berkedok arena permainan Timezone di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Kanit II Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKP Reza Arif Hadafi, membenarkan penetapan puluhan tersangka tersebut.

"Ya betul, sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Reza saat dikonfirmasi, Rabu (24/6/2026).

Reza menjelaskan, dari total 69 tersangka, tiga orang berperan sebagai penyelenggara atau pemilik usaha.

"Kemudian 19 orang berperan sebagai karyawan dan 47 orang berperan sebagai pemain," ujarnya.

Sebelumnya, tim Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek dua lokasi yang diduga dijadikan tempat perjudian berkedok arena permainan di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

"Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan dua lokasi perjudian yang berkedok permainan Timezone di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Penangkapan dipimpin oleh Kanit II Jatanras AKP Reza Arif Hadafi," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, Sabtu (13/6/2026).