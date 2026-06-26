Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bongkar Kasus Pornografi dan Judol Aplikasi HOT51, Seperti Ini Modusnya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |22:05 WIB
Polisi Bongkar Kasus Pornografi dan Judol Aplikasi HOT51, Seperti Ini Modusnya
Polda Metro Jaya mengungkap kasus pornografi dan judi online aplikasi HOT51.
A
A
A

JAKARTA - Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Iman Imanuddin membeberkan modus operandi kasus dugaan pornografi dan judi online (judol) melalui aplikasi HOT51. Polisi telah mengamankan puluhan orang tersangka terkait kasus tersebut.

"Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat perkara perjudian online di dalamnya terdapat pornografi online melibatkan jaringan warga negara asing dan perusahaan penyedia jasa pembayaran atau payment gateway, serta perseroan cangkang dalam dugaan tindak pidana perjudian dan atau tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana pencucian uang pada sistem elektronik aplikasi HOT51," ujarnya kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, dalam kasus melalui aplikasi HOT51 itu, polisi berhasil menangkap 12 orang tersangka, menetapkan 1 orang tersangka WNA sebagai DPO, dan telah melimpahkan 7 orang tersangka di antaranya berikut barang bukti ke Kejati Jakarta. Aplikasi HOT51 merupakan sistem elektronik yang menyediakan layanan perjudian dan live streaming pornografi.

"Untuk meraup keuntungan, sindikat ini melakukan pengelabuan sistem perbankan nasional dengan menggunakan saluran deposit berupa virtual account dari bank yang dikelola oleh payment gateway PT PDN, kemudian virtual account yang dikelola oleh payment gateway PT HSR, serta rekening perusahaan milik PT KAJP," tuturnya.

Dia menerangkan, ungkap kasus itu berawal dari pelaksanaan patroli siber dilanjutkan pendalaman analisis follow the money. Lantas, polisi menangkap para pelaku di wilayah Jawa Timur, Aceh, dan wilayah hukum Polda Metro Jaya, dengan para pelaku terdiri dari klaster afiliator dan klaster pelaku pornografi live streaming aplikasi HOT51.

"Dari hasil pemeriksaan para tersangka klaster awal, penyidik melakukan pengembangan menggunakan metode penyidikan korporasi dengan menganalisis secara komprehensif transaksi keuangan serta menelusuri struktur kepemilikan, manfaat, dan entitas-entitas yang kita curigai," paparnya.

Dia menjabarkan, melalui serangkaian pendalaman aliran dana dan verifikasi legalitas perseroan, penyidik menemukan bukti kuat keterlibatan sindikat kejahatan transnasional yang dikendalikan WNA. Modus operandi yang digunakan jaringan ini dengan menyuruh serta membiayai warga lokal untuk melakukan pendirian puluhan perusahaan cangkang secara fiktif dengan tujuannya sebagai instrumen pencucian uang guna membuka rekening penampung dana deposit perjudian.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/338/3226784//polda_metro_jaya-gnv4_large.jpg
Polda Metro Bongkar Kasus 17,46 Ton Narkoba, Begini Modus Licik Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/337/3226773//buronan-hEfj_large.jpg
Buronan 'Most Wanted' Asal China Terkait Kasus Online Scam Ditangkap, Begini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/338/3226752//polda_metro_jaya_mengamankan_barang_bukti_sebanyak_17_ton_narkotika-cEhu_large.JPG
Polda Metro Jaya Amankan 17,45 Ton Narkotika, Tangkap 5.000 Lebih Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/338/3226755//judi_online-Ieyd_large.jpg
Polisi Bongkar Kasus Pornografi dan Judi Online Beromzet Ratusan Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/337/3226740//polisi_menyebut_ada_15_perusahaan_yang_menjadi_sponsor_sindikat_judi_online_di_plaza_hayam_wuruk-C9KO_large.jpg
15 Perusahaan Diduga Sponsori Sindikat Judol Hayam Wuruk, Bareskrim Usut Keterlibatannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/337/3226731//ratusan_tersangka_ditahan_terkait_kasus_sindikat_judi_online_ini-vXQZ_large.jpg
Diungkap Bareskrim, Perputaran Uang Sindikat Judol Hayam Wuruk Capai Belasan Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement