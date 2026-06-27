Jokowi Dianugerahi Gelar 'Baginda Pemuka Bangsa' oleh 5 Kerajaan Adat Lampung

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat kehormatan “Baginda Pemuka Bangsa” dari lima kerajaan adat Lampung. Penganugerahan berlangsung dalam prosesi adat yang digelar di Rumah Adat Lampung Kedatun Keagungan, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026).

Acara tersebut dihadiri para sultan, penyimbang adat, serta tokoh masyarakat setempat. Jokowi tampak mengenakan busana adat Lampung lengkap sebagai bagian dari rangkaian prosesi penyematan gelar kehormatan.

Kedatangan Jokowi disambut dengan tradisi “Nemui Nyimah”, yakni adat khas Lampung dalam menyambut tamu kehormatan. Setelah prosesi penyambutan, acara dilanjutkan dengan pemberian gelar adat yang digelar di Gedung Pusiban.

Penganugerahan gelar “Baginda Pemuka Bangsa” merupakan bentuk penghormatan dari lima kerajaan adat Lampung atas jasa dan pengabdian Jokowi selama memimpin Indonesia. Agenda tersebut juga menjadi bagian utama dari rangkaian kunjungan hari kedua Jokowi di Provinsi Lampung.

"Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan Ke-23 beserta seluruh jajaran perangkat adat. Saya sangat menghargai dan sangat menghormati kebudayaan yang terus kita rawat dan pelihara bersama," ujar Jokowi dalam keterangannya.