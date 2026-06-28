Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Akan Jalani Sidang Perdana Praperadilan Besok

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |21:01 WIB
Roy Suryo Akan Jalani Sidang Perdana Praperadilan Besok
Roy Suryo dan Dokter Tifa (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, dijadwalkan menjalani sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin 29 Juni 2026.

Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo telah teregister dengan nomor perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

"Hari dan tanggal sidang Senin, 29 Juni 2026. Jam sidang pukul 09.00 WIB," demikian keterangan dalam laman SIPP PN Jakarta Selatan, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dalam permohonannya, Roy Suryo mempersoalkan keabsahan tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik kepolisian dalam penanganan perkara tersebut.

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penggeledahan," demikian bunyi keterangan dalam SIPP.

Adapun pihak yang menjadi Termohon I dalam perkara ini adalah Pemerintah RI cq Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq Tim Penyidik. Sementara Termohon II adalah Pemerintah RI cq Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) cq Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/337/3226666//imanuel_tarigan-zZ6c_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi Masuk Sidang, PN Jakarta Timur Tetapkan Majelis Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/337/3226610//pengacara_roy_suryo_ahmad_khozinudin-emji_large.jpg
Pengacara Roy Suryo Siap Buka-Bukaan Bukti Baru di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226374//roy_suryo_dan_dokter_tifa-oeuk_large.jpg
PN Jaktim Tetapkan Susunan Majelis Hakim Perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226381//roy_suryo_dan_dokter_tifa-8azZ_large.jpg
Dokter Tifa dan Roy Suryo Tak Ditahan Selama Persidangan Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226358//roy_suryo_dan_dokter_tifa-abkm_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi Masuk Persidangan, Dokter Tifa Lebih Dulu Disidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226228//viral-L1dw_large.jpg
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Terkait Penggeledahan di PN Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement