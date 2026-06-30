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Penasihat Hukum Nadiem Protes ke Hakim Usai Sidang: Kenapa Buru-buru yang Mulia? 

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |18:34 WIB
Penasihat Hukum Nadiem Protes ke Hakim Usai Sidang: Kenapa Buru-buru yang Mulia? 
Nadiem Makarim usai divonis 10 tahun penjara (foto: Okezone/Arif Julianto)
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JAKARTA - Penasihat hukum Nadiem Makarim memprotes majelis hakim yang segera meninggalkan ruang sidang. Protes tersebut lantaran majelis hakim tidak menanyakan sikap atas putusan 10 tahun Nadiem, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

"Yang Mulia, ada acara yang terlewatkan yaitu memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya," kata salah satu penasihat hukum Nadiem di ruang sidang, Selasa (30/6/2026). 

Ia menilai, mejelis hakim perlu menanyakan sikap atas putusan tersebut lantaran hal itu merupakan hak para pihak terkait. "Loh, kenapa mesti buru-buru Yang Mulia, wah gawat ini, itu kan hak kita untuk menyatakan," ujarnya. 

Diketahui, Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim diputus 10 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

 

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