Istana Bersolek Jelang Kunjungan Presiden Belarus Lukashenko

JAKARTA - Istana Kepresidenan Jakarta mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis, 2 Juli 2026.

Pantauan Okezone, pada Selasa (30/6/2026), suasana penyambutan tamu negara mulai terlihat di sejumlah sudut Kompleks Istana Kepresidenan. Bendera Merah Putih tampak dipasang berdampingan dengan bendera nasional Republik Belarus sebagai simbol persahabatan dan hubungan diplomatik antara kedua negara.

Selain itu, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) juga terlihat melakukan serangkaian persiapan untuk memastikan kunjungan berlangsung aman dan lancar.

Bendera nasional Belarus memiliki desain khas berbentuk persegi panjang dengan dua garis horizontal, yakni warna merah di bagian atas dan hijau pada bagian bawah. Garis merah menempati dua pertiga lebar bendera, sedangkan garis hijau mengisi sepertiga sisanya.

Pada bagian tiang bendera terdapat pola hias tradisional khas Belarus berwarna merah dan putih yang ditempatkan secara vertikal dengan proporsi sepersembilan panjang bendera. Selain itu, tampak layar besar LED berisi foto Prabowo bersanding dengan Lukashenko yang terlihat di sudut-sudut jalanan Jakarta. Hal ini seperti dibagikan akun media sosial X @txtdariHI. Dalam LED tersebut bertuliskan "Selamat datang di Indonesia."

Sementara itu, menindaklanjuti kunjungan kenegaraan ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono bertemu Menlu Republik Belarus Maxim Ryzhenko di Kantor Kemenlu Jakarta. Dalam pertemuan itu, kedua menteri membahas persiapan penyelenggaraan kunjungan kenegaraan, termasuk beberapa kerja sama yang akan menjadi deliverables kunjungan.

"Kedua pihak menyampaikan apresiasi atas koordinasi erat antara kementerian dan lembaga kedua negara dalam mempersiapkan kunjungan tersebut," tulis keterangan resmi Kemlu.