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Melihat Peragaan Kolone Senapan Berbentuk '80 Tahun Polri' di Hari Bhayangkara

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |11:03 WIB
Melihat Peragaan Kolone Senapan Berbentuk '80 Tahun Polri' di Hari Bhayangkara
Kolone Senjata dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80.
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JAKARTA - Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menyajikan sejumlah peragaan mengagumkan yang dilakukan oleh personel Polri. Salah satunya adalah penampilan dari Kolone Senapan berbentuk teks '80 Tahun Polri'.

Kolone Senapan tersebut ditampilkan dalam peringatan di Satuan Latihan Brimob Polri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu (1/7/2026). Kolone Senapan tersebut membentuk barisan dengan tulisan '80 Tahun Polri', simbolik usia yang kini diinjak oleh Korps Bhayangkara.

Tak hanya itu, dalam peringatan Hari Bhayangkara ini juga menyajikan sejumlah penampilan menarik.

Di antaranya adalah DC Taruna Akpol, peragaan penyelamatan sandera, terjun payung, trail cross jumping, dan smoke bomb.

Kemudian, dilanjutkan dengan penampilan defile pasukan dan seluruh lapisan elemen masyarakat.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menganugerahi Presiden Prabowo Subianto Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana atas kontribusi besarnya dalam mendukung tugas Korps Bhayangkara.

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Samkaryanugraha Sakanti kepada 2 satuan kerja (satker) Polri dan 10 Kepolisian Daerah (Polda) dalam Upacara Hari Bhayangkara ke-80.

(Rahman Asmardika)

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