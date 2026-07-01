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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Capai 34 Derajat Celsius 

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Capai 34 Derajat Celsius 
Cerah berawan (foto: Okezone)
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JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu (1/7/2026), secara umum didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi cuaca pada dini hari hingga pagi diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Sementara itu, suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celsius. Adapun suhu udara di wilayah Jabodetabek lainnya diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 90 persen dengan angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5–25 kilometer per jam.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek Cuaca
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