Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan Ringan

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi cuaca berawan tebal hingga hujan ringan menjelang siang hingga sore hari, pada Sabtu (27/6/2026).

Pada pagi hingga menjelang siang hari, cuaca masih didominasi berawan. Namun, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kepulauan Seribu serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, potensi hujan ringan meluas ke sejumlah daerah, meliputi Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berkisar antara 20–31 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berada pada kisaran 26–33 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berada di kisaran 54 hingga 94 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah Timur Laut hingga Tenggara berkecepatan 5–30 kilometer per jam.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga sore hari diimbau untuk mengantisipasi potensi hujan ringan dengan membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan.

(Awaludin)

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