Bersejarah! Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko Kepala Negara Pertama yang Menginap di Istana Negara

JAKARTA – Presiden Republik Belarus, Aleksandr Lukashenko, mencatatkan sejarah sebagai kepala negara dari negara sahabat pertama yang menginap di Istana Negara, Jakarta, dalam rangka kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Lukashenko tiba di Jakarta pada Rabu (1/7/2026).

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengatakan keputusan menempatkan Presiden Lukashenko di Istana Negara merupakan bentuk penghormatan dari Pemerintah Indonesia.

"Ya, saya kira kita memberikan penghormatan karena biasanya juga kalau kunjungan kenegaraan, presiden yang lain berkehendak di hotel. Tapi beliau kali ini ingin berkehendak untuk bisa di Istana," ujar Sugiono kepada awak media di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Sugiono, awalnya Presiden Lukashenko direncanakan menginap di Wisma Negara. Namun, Presiden RI Prabowo Subianto menilai Istana Negara lebih representatif untuk menerima tamu negara tersebut.