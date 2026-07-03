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Soal Pengakuan Amplop Raja Juli dari Bupati Kuansing, KPK: Jadi Pengayaan Informasi Penyidik

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |21:30 WIB
Soal Pengakuan Amplop Raja Juli dari Bupati Kuansing, KPK: Jadi Pengayaan Informasi Penyidik
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengakuan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait adanya amplop yang diberikan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pernyataan Raja Juli menjadi informasi tambahan yang akan didalami penyidik dalam proses penyidikan.

"Apa yang disampaikan tersebut tentu menjadi pengayaan informasi bagi penyidik. Apakah uang dalam amplop yang diberikan oleh bupati berkaitan dengan proses pelepasan izin kawasan hutan," kata Budi, Jumat (3/7/2026).

Budi menjelaskan, berdasarkan keterangan awal yang diperoleh KPK, terdapat dugaan pengumpulan uang oleh Suhardiman dari sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah Kuansing.

Karena itu, penyidik membuka peluang untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui duduk perkara tersebut.

"Sehingga penyidik tentu terbuka untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang dapat menjelaskan hal tersebut," ujarnya.

 

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