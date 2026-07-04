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MUI Kritik Konten BEM Psikologi UI soal Homoseksual, Kampus Diminta Perkuat Pendidikan Karakter

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |18:10 WIB
MUI Kritik Konten BEM Psikologi UI soal Homoseksual, Kampus Diminta Perkuat Pendidikan Karakter
Wakil Ketua Umum MUI, KH M. Cholil Nafis (foto: Okezone)
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JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M. Cholil Nafis, mengkritik konten kajian yang diunggah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) bertajuk "Homoseksual Bukan Penyimpangan". 

Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya bertugas mengembangkan kemampuan akademik mahasiswa, tetapi juga membentuk karakter, mental, dan spiritual.

Cholil mengatakan, predikat UI sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia membawa tanggung jawab besar dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan nilai moral yang kuat.

"UI sebagai kampus terbaik di Indonesia harus memastikan mahasiswa memiliki mental dan karakter yang baik. Tidak cukup hanya mengasah intelektualitasnya, tetapi juga harus mengajarkan mental dan spiritual," kata Cholil, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, tugas perguruan tinggi tidak berhenti pada pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan juga mencakup pembentukan kepribadian mahasiswa secara utuh. Karena itu, ia menilai kampus memiliki tanggung jawab moral agar proses pendidikan berjalan seiring dengan pembinaan karakter.

Cholil menilai munculnya narasi mengenai isu homoseksual dari organisasi kemahasiswaan menunjukkan perlunya penguatan pendidikan karakter di lingkungan kampus. Sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia, UI dinilai perlu menjadi teladan dalam mencetak generasi yang matang secara intelektual sekaligus memiliki fondasi moral yang kuat.

 

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Topik Artikel :
UI LGBT MUI
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