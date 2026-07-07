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Usai 5 Calon Manajer Kopdes Meninggal, Pemerintah Revisi Konsep Pelatihan 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |08:35 WIB
Usai 5 Calon Manajer Kopdes Meninggal, Pemerintah Revisi Konsep Pelatihan 
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI M Qodari (foto: Okezone)
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JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, menegaskan pemerintah berkomitmen menyempurnakan program pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan bertugas sebagai manajer di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Qodari mengatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Hasilnya, konsep pelatihan yang semula berbasis latihan dasar militer diubah menjadi pelatihan bela negara yang dipadukan dengan penguatan kompetensi manajerial.

"Pemerintah tidak menutup mata. Pemerintah menerima setiap saran dari masyarakat sebagai wujud kepedulian bersama," kata Qodari dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, nilai-nilai utama seperti pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta rasa cinta tanah air tetap menjadi bagian dari pelatihan. Namun, metode pelaksanaannya disesuaikan agar lebih efektif dan lebih ramah terhadap kondisi fisik maupun mental peserta.

Qodari menegaskan, penyempurnaan tersebut dilakukan agar program semakin tepat sasaran.

"Kami ingin mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya profesional dan berintegritas, tetapi juga siap menyongsong program-program prioritas pemerintah dengan penuh rasa percaya diri," ujarnya.

 

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