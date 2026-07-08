Gandeng BPJPH, Perindo Dorong UMKM Binaan Naik Kelas Lewat Sertifikasi Halal

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melakukan kunjungan audiensi ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Rabu (8/7/2026). Pertemuan ini dilakukan guna menjalin kerja sama dan sinergitas dalam mendorong pelaku UMKM binaan agar naik kelas melalui sertifikasi halal.

Rombongan Partai Perindo disambut langsung oleh Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, atau yang akrab disapa Babe Haikal.

Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo memaparkan rencana besar mereka untuk memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM binaan partai, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Tama Satrya Langkun, menjelaskan mengapa sertifikasi halal menjadi fokus utama dalam pemberdayaan ekonomi tersebut. Menurutnya, sertifikasi halal adalah langkah awal yang krusial bagi UMKM untuk naik kelas.

Tama menilai, sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan aturan formal atau syariat semata, melainkan bentuk jaminan bahwa produk yang ditawarkan higienis, bermutu, dan berkualitas.

“Jadi, ketika produknya berkualitas, nilai dari UMKM itu sendiri akan naik. Contohnya, kelompok pinggir jalan yang kita bina untuk jualan takjil,”ujarnya.

“Begitu makanannya enak dan punya sertifikasi halal, mereka bisa menyajikan lebih banyak lagi, naik menjadi katering untuk masuk ke pemerintahan daerah atau swasta. Itu semua butuh sertifikasi halal,” lanjut Tama.

Terlebih, lanjut Tama, konsumen saat ini semakin selektif terhadap jaminan kualitas dan kepastian proses produksi yang aman. Hal itu sejalan dengan proses di BPJPH yang menguji produk mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga kebersihan tempatnya.

Oleh karena itu, Perindo menjadikan sertifikasi halal sebagai program utama pembinaan agar produk lokal mendapat kepercayaan pasar yang lebih luas.