Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiga Sprindik Baru Terbit, Kejagung Kaji Potensi Febrie Adriansyah Jadi Tersangka

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |17:11 WIB
Tiga Sprindik Baru Terbit, Kejagung Kaji Potensi Febrie Adriansyah Jadi Tersangka
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mempelajari kemungkinan pengembangan status hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, setelah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terkait perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dialihkan dari Polri.

Saat ini, Febrie berstatus sebagai saksi dalam tiga perkara tersebut. Namun, Kejagung belum dapat memastikan apakah penyidikan yang sedang berjalan akan mengarah pada penetapan tersangka baru, termasuk terhadap Febrie.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik masih melakukan penelitian terhadap seluruh dokumen, berita acara pemeriksaan (BAP), serta barang bukti yang telah diserahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

"Nah tentunya kita pelajari. Nanti penyidik akan membuka dan mempelajari terlebih dahulu berdasarkan barang-barang bukti yang ada. Kita baru menerima dokumen-dokumen dan barang bukti, sementara proses pelimpahan lainnya masih berjalan," kata Anang di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).

Menurut Anang, penyidik belum dapat menyimpulkan apakah terdapat pihak lain yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut. Seluruh alat bukti dan aspek formil maupun materiil masih akan diteliti secara mendalam.

"Yang jelas, kami akan mengecek terlebih dahulu barang bukti, berita acara pemeriksaan dari penyidik Polri, termasuk kelengkapan formil dan materiilnya. Setelah itu baru dapat ditentukan langkah selanjutnya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230280//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-Q4oP_large.jpg
Kejagung Bentuk Tim Penyidik Khusus Usut Kasus Febrie, Mayoritas Jaksa Alumni KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230278//kejagung-q97S_large.jpg
Profil Kuntadi Calon Jampidsus yang Baru, Pernah Jadi Anak Buah Febri Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230276//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-N6CL_large.jpg
Kejagung Terbitkan Sprindik Baru, Status Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Berubah Jadi Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230268//kejagung-EZU8_large.jpg
Kejagung Terbitkan Tiga Sprindik Usai Polri Alihkan Kasus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230264//prabowo-m2tz_large.jpg
Isi Pembicaraan Prabowo dengan Jaksa Agung di Istana, Salah Satunya Kasus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230260//kejagung-s8WH_large.jpg
Gandeng KPK Usut Kasus Febrie Adriansyah, Komitmen Jaksa Agung Berantas Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement