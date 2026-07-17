Ada Perbaikan Jalan, Halte Kebon Sirih Arah Kota Ditutup Sementara

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengumumkan penutupan sementara Halte Kebon Sirih arah Kota mulai Jumat (17/7/2026) pukul 22.00 WIB hingga Senin (20/7/2026) pukul 05.00 WIB. Penyesuaian layanan ini dilakukan lantaran pekerjaan perbaikan jalan yang terdampak pembangunan MRT Jakarta.

Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta, Ayu Wardhani menegaskan bahwa selama pekerjaan berlangsung, layanan Transjakarta tetap beroperasi normal. Pelanggan yang biasa menggunakan Halte Kebon Sirih arah Kota diimbau untuk memanfaatkan halte terdekat sebagai alternatif perjalanan.

“Transjakarta mendukung penuh pembangunan transportasi publik yang terintegrasi di Jakarta. Selama penutupan sementara Halte Kebon Sirih arah Kota, kami mengimbau pelanggan untuk menggunakan halte alternatif yang telah disiapkan sehingga perjalanan tetap aman, nyaman, dan lancar,” ujar Ayu dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).

Sebagai alternatif, pelanggan dapat menggunakan Halte Bank Indonesia atau Halte Monumen Nasional untuk melanjutkan perjalanan menuju arah Kota.

Ia menyampaikan penyesuaian layanan ini merupakan bentuk dukungan Transjakarta terhadap pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi di Jakarta, sekaligus demi keselamatan pelanggan selama proses pekerjaan berlangsung. Dalam kesempatan itu, Ayu juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan imbas penyesuaian layanan tersebut.

"Penyesuaian layanan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur transportasi yang akan semakin meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi publik di Jakarta," ucapnya.

(Rahman Asmardika)

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