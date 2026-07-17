Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Akan Cetak 1.000 Al-Qur'an Sambut Lima Abad Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |19:12 WIB
Pemprov DKI Akan Cetak 1.000 Al-Qur'an Sambut Lima Abad Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkap rencana untuk mencetak 1.000 mushaf Al-Qur'an dalam rangka menyambut lima abad ibu kota pada tahun 2027 mendatang. Al-Qur'an yang dicetak dalam rangka perayaan ini akan memiliki ciri khas yang unik.

"Dalam rangka menyambut 5 abad Jakarta, 500 tahun, kami akan membuat, mencetak Al-Qur'an yang khas untuk 1.000 Al-Qur'an," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Dari total 1.000 Al-Qur'an yang akan dicetak, sebanyak 500 diperuntukkan bagi kegiatan khataman dan 500 lainnya untuk kegiatan tadarus. Pramono mengaku dirinya akan menjadi salah satu peserta yang ikut langsung dalam kelompok tadarus tersebut.

"Siapa pun yang ingin melakukan khataman itu dibuatkan tempat khusus untuk ditandatangani dan sebagainya, dan saya termasuk salah satu yang ingin ikut dan juga tadarusan. Jadi, 500 khataman, 500 tadarusan," ucapnya.

Adapun mengenai anggaran pembuatan Al-Qur'an dan pelaksanaan kegiatan peserta, sepenuhnya akan dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia menyampaikan bahwa pendanaan program tersebut bukanlah suatu kendala bagi pemerintah daerah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/338/3230717//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-P3c8_large.jpg
JPO Tendean Akan Dibangun Kembali, Pramono: Jangka Pendeknya Kita Buat Zebra Cross
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/11/3230287//taman_anggrek_ragunan-x23X_large.jpg
Taman Anggrek Ragunan, Wisata Agro Jakarta yang Turut Dorong Retribusi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/338/3230351//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-h3G4_large.jpg
Pramono Minta Tumpukan Sampah TPS Rusun Waduk Pluit Diselesaikan dalam 10 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/338/3230021//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-KB7S_large.jpg
Sampah Menggunung di Sejumlah Titik Jakarta Imbas Penurunan Daya Tampung TPST Bantargebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/338/3230019//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-o5MI_large.jpg
Aktivitas SDN 15 Srengseng Sawah Normal Usai Ancaman Bom, Pramono: Orang Tua Masih Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/320/3229865//sensus_ekonomi_2026-F7NX_large.jpeg
Kepala BPS Sebut Sensus Ekonomi 2026 DKI Jakarta Tembus 45,17 Persen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement