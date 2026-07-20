Gaduh Kasus Febrie Adriansyah, Istana: Jangan Dikaitkan dengan Presiden Prabowo

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, meminta semua pihak untuk tak mengaitkan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adrianysah, dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu dilontarkan Prasetyo sekaligus merespon pengacara Febrie, Hotman Paris Hutapea yang turut mengaitkan perkara kliennya dengan Prabowo. Ia menegaskan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada proses hukum yang berlaku.

"Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku," kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (20/7/2026).

Namun saat disinggung soal pernyataan Hotman yang menyebut penetapan tersangka Febrie harus izin ke Prabowo, Prasetyo tak menanggapi. Ia hanya menekankan agar kasus tersebut harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

​"Ya, saya rasa sih kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa enggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin Presiden itu," pungkasnya.