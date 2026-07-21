Diduga Dikunci dari Luar oleh OTK, Wanita Ini Terjebak di Ruko Daycare

JAKARTA - Seorang wanita berinisial ES terkunci di dalam ruko sebuah tempat penitipan anak (Daycare) di Jalan Cendrawasih, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan. ES diduga dikunci dari luar oleh orang tak dikenal.

Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodiq menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 20 Juli 2026. Saat itu, pasangan ES yakni M yang membuat laporan kepada polisi.

"Saudara M melaporkan bahwa pasangannya ES terkunci dari luar, kurang lebih sudah dua jam oleh orang tak di kenal di dalam Daycare," ujar Bambang dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).

Bambang menjelaskan, polisi langsung melibatkan unit Rescue Damkar Tangerang Selatan untuk melakukan evakuasi. Pada pukul 22.08 WIB evakuasi berhasil dilakukan.