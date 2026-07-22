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PN Jaksel Kembali Sidangkan Praperadilan Roy Suryo, Agenda Tuntutan Ganti Rugi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |10:23 WIB
PN Jaksel Kembali Sidangkan Praperadilan Roy Suryo, Agenda Tuntutan Ganti Rugi
Roy Suryo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan Roy Suryo pada Rabu (22/7/2026). Sidang kali ini mengagendakan pembacaan permohonan praperadilan yang berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian.

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan permohonan tersebut merupakan hak hukum kliennya sebagai tersangka. Menurut dia, ini merupakan praperadilan ketiga yang diajukan Roy Suryo.

"Lagi-lagi hari ini kami menggunakan hak hukum kami sebagai tersangka. Permohonan praperadilan itu statusnya diajukan oleh tersangka sehingga kami ajukan praperadilan ketiga kalinya," ujar Abdul Gafur Sangadji sebelum sidang, Rabu (22/7/2026).

Abdul Gafur menjelaskan, permohonan praperadilan kali ini berkaitan dengan putusan praperadilan pertama, khususnya mengenai permohonan ganti kerugian. Menurutnya, tuntutan tersebut diajukan sebagai bentuk keberatan atas tindakan penyidik yang dinilai sewenang-wenang dalam melakukan penahanan terhadap Roy Suryo.

"Kaitannya putusan praperadilan pertama, terhadap permohonan ganti kerugian akibat kesewenangan penyidik dalam melakukan penahanan," katanya.

 

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